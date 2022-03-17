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Наша компания поможет КУПИТЬ ДИПЛОМ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ в России недорого. Работаем без предоплаты. Срочная доставка и оплата при получении. Выбрать и заказать необходимый документ можно с помощью менеджера фирмы. Доставка готовых заказов по всей стране. Для оформления заявки заполните форму заявки на сайте, либо звоните по телефонам.
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Купить диплом

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В среде российских предпринимателей все более явной становится тенденция нанимать в штат сотрудников только соискателей с дипломом. Если ранее считалось лучше взять на должность опытного кандидата, пусть и без подтверждения об окончании института, то теперь шансы на устройство у лиц с «корочкой» растут. В большинстве случаев профессионалам не предоставляют возможности даже проявить знания. Престижные организации допускают до собеседования только дипломированных претендентов.

Как защитить собственные интересы и улучшить шансы на поиски хорошей работы с достойным окладом? Ответить на эти вопросы несложно – необходимо воспользоваться нашими услугами и купить диплом в любом городе России.

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Сколько стоит диплом

Стоимость зависит от качества бланков и срочности выполнения. Наши расценки вполне доступны, в чем предлагаем убедиться покупателям самостоятельно. Средняя стоимость образовательных бумаг, изготовленных на бланках ГОЗНАК, находится в диапазоне 17-20 тысяч рублей. На сумму влияет, нужен клиенту красный диплом или обычный, выбрал он документ об окончании ПТУ или доктора наук.

Если провести несложный сравнительный анализ между ценой купленного документа и величиной тех затрат, которые несет студент очной формы обучения в Вузе, можно заметить – разница составляет десятки раз. За шесть лет учебы приходится заплатить сотни тысяч рублей, а еще нужно все это время питаться и одеваться, нести транспортные расходы и покупать канцтовары. Покупка готового диплома обходится дешевле, ведь его цена его равна одной заработной плате за месяц, а изготовление занимает пару дней.

Также в большинстве учебных заведений используются устаревшие программы обучения, и студентам на первых курсах дают много теоретических знаний, напрямую не связанных с выбранной профессией. Учеба растягивается на несколько лет вместо того, чтобы дать нужную информацию и за кратчайшие сроки подготовить молодого специалиста. Так для чего впустую расходовать столько денег, сил и времени, если можно купить диплом?

Диплом специалиста с 2011 по 2013 годы Диплом специалиста с 2011 по 2013 годы
Типографский
бланк
14 000
Настоящий
ГОЗНАК
19 000
Заказать
Диплом магистра с 2009 по 2010 годы Диплом магистра с 2009 по 2010 годы
Типографский
бланк
13 000
Настоящий
ГОЗНАК
18 000
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Диплом техникума - колледжа с 2014 по 2022 годы Диплом техникума - колледжа с 2014 по 2022 годы
Типографский
бланк
14 000
Настоящий
ГОЗНАК
19 000
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Диплом бакалавра с 2014 по 2022 годы Диплом бакалавра с 2014 по 2022 годы
Типографский
бланк
15 000
Настоящий
ГОЗНАК
20 000
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В нашей фирме можно заказать оригинальный диплом, который не отличается от подлинника. Доставляем заказы курьерами, оплату принимаем после получения и осмотра посылки.

Продаем документы Вузов, дипломы о среднем специальном и начальном образовании, аттестаты школ, академические справки, удостоверения о повышении квалификации и другие образовательные бумаги.

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Часто задаваемые вопросы
Как оплачивается заказ?
Оплата после получения наличными или банковскими картами.
Чем я рискую?
Ничем. Предоплату мы не берем, конфиденциальность личных данных гарантируем.
Сроки изготовления и доставки?
Не более трех рабочих дней.
От чего зависит стоимость?
От качества бланка, год выдачи и сроков изготовления.
Каковы условия доставки и оплаты?
Доставим курьером, расчет при получении.
«Корочки» каких вузов есть в продаже?
Любых учебных заведений России.
Что делать при обнаружении ошибок и опечаток?
Приложение с ошибками можно обменять на новое в течение 30 дней с момента вручения.
Откуда берется информация для заполнения?
Непосредственно из его базы.
Кто-то может узнать о покупке?
От нас никак, мы соблюдаем конфиденциальность.
Какие параметры можно выбирать?
Любые: учебное заведение, специальность, оценки, годы обучения, квалификацию.
Можно ли заказать диплом уже несуществующего университета?
Да, изготавливаем документы любых Вузов, включая те, что существовали при СССР.
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